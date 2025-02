Saúde: Carreta da Mamografia deve zerar fila por exames em Bariri

Desde terça-feira (4) estão sendo realizados exames de mamografia em Bariri por meio de parceria entre a Prefeitura e o programa estadual “Mulheres de Peito”.

Uma carreta está estacionada na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz), realizando os exames.

Na tarde de terça-feira (4) houve coletiva de imprensa com presença do prefeito Airton Pegoraro (Avante), primeira-dama Rita Pegoraro, diretora municipal de Saúde, Ana Paula Rodrigues de Arruda Falcão, vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil) e vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso).

De acordo com Ana Paula, Bariri tem hoje aproximadamente uma fila de 200 mulheres aguardando por exame de mamografia. Como o programa atende 50 mulheres por dia até 15 de fevereiro, essa fila deve ser zerada. Moradoras de Boraceia e de Itaju também poderão ser atendidas.

Airton comentou que o próximo passo é a realização de mutirão de oftalmologia em Bariri.

Perguntado sobre a possibilidade de realização de mamografia em Bariri, o prefeito relatou que há estudo para que a Santa Casa ofereça esse tipo de exame, além de tomografia e ressonância magnética.

Caso a proposta avance, o município poderia “comprar” exames do hospital para atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS).

Senhas

A carreta é operacionalizada pela FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem e realiza exames gratuitos para mulheres acima de 35 anos. A ação visa promover mais saúde para as mulheres de maneira prática e acessível.

Estão sendo distribuídas 50 senhas por demanda espontânea de segunda-feira à sexta-feira para atendimento no mesmo dia, das 8h às 17h; e aos sábados, 25 senhas, das 8h às 12h.

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS.

Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico, que pode ser retirado em unidades de saúde próximas.

Em caso de alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.