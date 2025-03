Saúde: Bariri tem uma morte suspeita por dengue

Bariri tem o registro do primeiro óbito suspeito por dengue de 2025, de acordo com a informação da Prefeitura Municipal, por meio da Diretoria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica.

Trata-se de uma mulher de 49 anos que faleceu na Santa Casa de Bariri no domingo (9).

De acordo com a conclusão da sorologia divulgada nesta segunda-feira (10), ela positivou para dengue.

O exame para confirmação ou não se o óbito foi em decorrência da doença foi encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, cujo resultado deverá sair nos próximos dias. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)