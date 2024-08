Saúde: Bariri oferece vacina contra a cinomose

A Prefeitura de Bariri adquiriu 180 doses de vacina contra a cinomose. Como haverá imunização e dose de reforço, será possível vacinar 90 cães no município.

Inicialmente, serão atendidas pessoas de baixa renda (cadastradas no Bolsa Família) ou indicadas pela associação Focinho Carente.

Os interessados devem procurar a Vigilância Epidemiológica, das 7h às 12h, para o preenchimento de um questionário. O endereço é Rua Tenente Peliciotti, 640.

Conforme a análise inicial, a pessoa receberá um tíquete para se dirigir a uma clínica veterinária a fim de que médico veterinário faça a avaliação e aplique a vacina. Além da cinomose, o animal será imunizado contra a raiva.

Aumento de casos

Conforme divulgado pelo Candeia recentemente, Bariri tem convivido com aumento de casos de cinomose, doença grave causada pelo vírus da família Paramyxovirus que atinge somente cães, e muitas vezes pode ser fatal. A falta de vacinação dos filhotes e a desatualização de vacinas dos cães adultos são os principais fatores de contaminação.

A cinomose começa com uma conjuntivite, uma gripe, que às vezes até melhora. No entanto, a doença pode evoluir para um quadro neurológico.

Ela prejudica os movimentos quando afeta o sistema neurológico. O animal começa com mioclonia, que são contrações involuntárias – puxando a perna, às vezes a musculatura do alto da cabeça – e, com o aumento, o cão começa a desenvolver paralisia.

A transmissão pode ocorrer através da secreção dos olhos, nariz ou pela urina. Como é transmitida por vírus, não existem remédios que atacam diretamente o vírus. Antibióticos podem ser usados durante o tratamento da cinomose para prevenir infecções secundárias.

A medida mais eficaz é a vacinação. Como não há transmissão dos animais para o homem, setores como a Vigilância Epidemiológica não contabilizam os casos da doença.