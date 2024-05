Saúde: Bariri inicia vacinação contra pólio no Centro de Saúde e Soma 2

Desde segunda-feira (27), a Diretoria de Saúde de Bariri deu início à Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite – também conhecida como paralisia infantil -, que vai até 14 de junho.

Todas as crianças menores de 5 anos devem comparecer aos postos de saúde, para serem imunizadas pela “gotinha”.

Em Bariri são dois postos de vacinação: o Centro de Saúde Constantino Galízia (em frente à Coeba) e Soma 2 – Unidade Básica de Saúde II Aristides A. Pereira (próximo `Caixa D’Água).

Durante a semana, os postos estão funcionando das 7h às 13h. No dia 8 de junho, sábado, haverá o Dia “D” de vacinação, nos mesmos locais, das 7h às 17h.

13 milhões

Segundo o Ministério da Saúde, a meta é vacinar 95% de um total de 13 milhões de crianças com menos de 5 anos. A pasta destaca que a vacinação é a única forma de prevenção contra a pólio e, por isso, espera reduzir o número de crianças não imunizadas e o risco de reintrodução do vírus no Brasil.

A campanha deste ano, em particular, é importante para o enfrentamento à doença, já que o Brasil está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral para apenas um reforço com a vacina no formato injetável (VIP). A mudança será concluída no segundo semestre de 2024.