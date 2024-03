Saúde: Bariri inicia campanha de vacinação contra gripe segunda-feira

Segunda-feira (25), a Diretoria de Saúde de Bariri inicia a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, que antecipou a imunização, tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio. Segundo o órgão, a ação foi antecipada em razão do aumento de vírus respiratórios.

Em Bariri, as doses contra a gripe serão aplicadas em todas as unidades básicas de saúde, das 7h às 12h. O público alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; e puérperas;

Atenção: as crianças devem ser vacinadas somente no Centro de Saúde Constantino Galízia (Coeba) e no Unidade Básica de Saúde (UBS) Aristides A. Pereira (Soma 2).

A dose utilizada é a trivalente e, portanto, conta com três tipos de cepas combinadas, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.

Ministério da Saúde informa que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

Vacinação contra a gripe em Bariri

• INÍCIO: 25 de março, segunda-feira

• POSTOS DE VACINAÇÃO: todas as unidades de saúde

• CRIANÇAS: imunização somente no Centro de Saúde e Soma 2

• HORÁRIO: das 7h às 12h

• PÚBLICO ALVO:Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;

– Trabalhadores da saúde;

– Gestantes; e

– Puérperas;