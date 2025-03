Saúde: Bairros recebem nebulização costal contra a dengue

A Diretoria de Saúde e o Setor de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Bariri realizam ações de combate à dengue. Uma delas é a nebulização costal, que consiste na aplicação de inseticida para eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

A partir desta segunda-feira (10), a ação para o combater a doença será feita em oito bairros da cidade por agentes da Saúde. São eles:

• Parte do santa Helena

• São Marcos

• Vila São José

• Vila Conceição

• Vila Americana

• Parte do Centro

• Parte do Parque dos Ipês

• Esperança 1

A técnica, denominada nebulização costal, realiza a aplicação do inseticida a partir de um bico aplicador acoplado em um reservatório similar a uma mochila, que jateia a substância diretamente nos pontos onde o mosquito adulto costuma se alojar com mais frequência.

É importante que os moradores recebam e abram suas casas para os agentes de endemias para que a ação tenha eficácia. Lembrando que eles usam o uniforme e têm crachá de identificação.

Também, é fundamental que a população tenha consciência que sua participação na identificação e eliminação dos criadouros em seu imóvel é essencial para o trabalho e combate à dengue. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)