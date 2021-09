São Paulo lança Programa Mais Santas Casas

O governo estadual lançou na tarde desta quinta-feira (30) o Programa Mais Santas Casas. O hospital baririense será um dos beneficiados. O valor para cada unidade será divulgado futuramente.

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) e o vice-prefeito Fernando Foloni (Cidadania) marcaram presença no evento, realizado no Palácio dos Bandeirantes.

Também compareceram os médicos Luis Gonzaga Gerlin e Renato Felix, do Conselho de Administração da Santa Casa de Bariri, e a interventora do hospital, Denise Sgaviolli.

O Mais Santas Casas vai investir anualmente R$ 1,2 bilhão, um incremento de R$ 240 milhões em relação a outros programas de fomento similares. O programa vai beneficiar 333 hospitais de 256 cidades de São Paulo.