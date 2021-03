Santa Casa recebe novo e maior tanque de oxigênio

Troca feita pela empresa White Martins foi sem custo ao hospital – Divulgação

A Santa Casa de Bariri realizou nesta quarta-feira (3) a troca do tanque de oxigênio para atendimento aos pacientes. O antigo tinha 630 litros. Já o novo tem 1.730 litros.

Segundo a equipe gestora do hospital, houve contato com a empresa White Martins, fornecedora do oxigênio, para a melhoria da oferta.

O motivo é que a demanda da Santa Casa está quatro vezes maior que o normal. Os responsáveis pela empresa entenderam o apelo e, após horas de negociação, aceitaram fazer a troca, sem custos para o hospital.

“Nossa necessidade é a preservação da vida, e não podemos ficar sem oxigênio”, ressalta a equipe gestora.

“A decisão em trocar o tanque foi baseada na necessidade do hospital, porque não podemos correr o risco de nossa população ficar sem oxigênio, que é algo fundamental nessa luta que estamos enfrentando”, finaliza a direção do hospital.