Santa Casa quita débito com a CPFL Paulista

A Santa Casa de Bariri quitou nessa semana três parcelas de energia elétrica em atraso junto à empresa CPFL Paulista. O valor é de aproximadamente R$ 30 mil.

Em 2019 houve acordo entre as partes, após a concessionária ter movido ação judicial um ano antes.

O débito somava R$ 538.143,40. Houve parcelamento em 60 vezes, sendo da 1ª a 12ª parcela no valor de R$ 5.000,00, da 13ª a 59ª no valor de R$ 10.000,00 e a 60ª parcela no valor de R$ 8.143,40. Os pagamentos tiveram início em outubro de 2019.

Recentemente, a CPFL Paulista informou à Santa Casa que não haviam sido pagas três parcelas de 2020.

A direção do hospital entrou em contato com a empresa e informou que iria quitar o débito em atraso.

Outra ação

Paralelo a isso, em dezembro do ano passado a CPFL ingressou com ação de cobrança contra o hospital baririense, cobrando dívida de R$ 586,6 mil de contas de energia elétrica que não teriam sido pagas.

Segundo o processo, em janeiro de 2018 foi firmado contrato de fornecimento de energia elétrica que está vigente entre as partes, sendo que o hospital não quitou integralmente com o pagamento das faturas entre maio de 2020 e junho de 2023.

Ao todo, conforme a concessionária, são quatro anos de fornecimento ininterrupto de energia elétrica, com um total de 41 faturas não pagas.

A respeito desse processo, a Santa Casa de Bariri ainda não foi citada pelo Judiciário.