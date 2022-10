Santa Casa: Prefeitura tem 30 dias para substituir médicos desligados

Oito médicos que compõem o Corpo Clínico da Santa Casa de Bariri encaminharam ofício à prefeitura e ao Ministério Público (MP) informando o desligamento coletivo deles.

Eles citam que não concordam com a nomeação arbitrária de Marina Prearo para o cargo de diretora Administrativa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri e com a demissão de Denise Sgavioli.

Assinam o documento os médicos Luis Gonzaga Gerlin, Luiz Carlos Ferraz do Amaral, Wellington José Jorge, Nilza Mara do Amaral Beltramini, Adriana Stela Barbosa Fonte, Luis Moreschi Neto, Renato Gonçalves Felix e Wanelgil de Jesus Colla.

De acordo com Gonzaga, os médicos irão parar de atender no hospital, no entanto, é preciso que seja aguardado o período de 30 dias. Haverá consulta ao Conselho Regional de Medicina (CRM) sobre essa questão.