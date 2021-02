Santa Casa de Jaú abre 11 novos pontos de oxigênio

Ampliação da rede de gases medicinais passa a funcionar a partir desta segunda-feira – Divulgação

A Santa Casa de Jaú, hospital de referência no atendimento a pacientes com Covid-19 na região, ampliou sua rede de gases medicinais. A partir desta segunda-feira (1), 11 novos pontos de consumo de oxigênio e ar comprimido entram em funcionamento na unidade.

“Pressionada por expressivo crescimento no número de casos, e o esgotamento dos setores Covid, a direção do hospital precisou adaptar quatro salas de uso administrativo do Pronto-Socorro. Foi a solução encontrada para conseguir atender todos os pacientes que chegam diariamente ao hospital”, cita em nota.

Colapso

A medida, anunciada sexta-feira (29), deve contribuir para amenizar a situação de colapso na Santa Casa. Nesta semana, o hospital revelou que sua estrutura de atendimento a casos suspeitos e positivos de Covid estava sobrecarregada e que não tinha mais leitos com saídas de oxigênio disponíveis.

“Conseguimos dar uma resposta rápida ao aumento da demanda e à falta de espaço para abrir novos leitos”, declarou Ed Mário Capello, gerente administrativo da unidade.

No final de semana, a Santa Casa de Jaú estava com 72 leitos de enfermaria ocupados, 53 leitos para Covid disponíveis, além de 50 UTIs, e 35 para a doença existentes no hospital.

Fonte: JCNet, por Lilian Grasiela