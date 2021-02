Santa Casa de Bariri entra em colapso no atendimento

Direção encaminha ofícios à regional de Saúde e prefeituras pedindo colaboração – Arquivo/Candeia

A Santa Casa de Bariri entrou em colapso. Em ofício encaminhado ao Departamento Regional de Saúde (com sede em Bauru) e às prefeituras de Bariri, Boraceia e Itaju, a direção do hospital informa que a unidade está trabalhando acima do seu limite, estrutural e humano.

A capacidade instalada está 100% ocupada. Além disso, não há mais espaço físico disponível e não mais leitos com saída de oxigênio disponível.

Por causa da alta demanda de paciente com Covid-19 no pronto atendimento, houve necessidade de alocar pacientes para diversas áreas do hospital.

A direção da Santa Casa solicita apoio da DRS e colaboração de Boraceia e Itaju nas referências que são encaminhadas ao hospital.

