Sábado tem Dia D de vacinação da tríplice viral

O público alvo são pessoas de 30 a 49 anos – Divulgação

Neste sábado, 22, o Setor de Saúde da Prefeitura de Bariri realiza o “Dia D” de vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola, através da tríplice viral. O público alvo são pessoas de 30 a 49 anos.

A imunização ocorre no Centro de Diagnose Dr. José Dorly Borges, localizado na área central da cidade, das 8h às 13h. É necessário levar a carteira de vacinação e o cartão do SUS.

Não devem tomar a vacina crianças menores de 6 meses, gestantes ou mulheres com suspeita de gravidez. Os doadores de sangue estarão inaptos por quatro semanas e o ideal é, primeiramente, doar sangue e, depois, buscar pela vacina.

Campanha contra Sarampo

O Dia D de Vacinação da Tríplice Viral é uma iniciativa exclusiva da rede municipal de Saúde de Bariri e complementa a Campanha de Vacinação contra o Sarampo, que foi iniciada no dia 15 de julho em todo o estado de São Paulo e se encerra no dia 31 de agosto.

Segundo a equipe do Diagnose, o objetivo é imunizar crianças e jovens de 1 a 29 anos que estão com as carteiras de vacinação desatualizadas.

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, as autoridades sanitárias afirmam que as pessoas devem comparecer aos postos de saúde para se vacinar, respeitando as recomendações de distanciamento social e com a utilização de máscaras.