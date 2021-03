Região concorda em comprar vacina russa

Encontro de prefeitos da região de Jaú ocorreu na segunda-feira (15) – Assessoria de comunicação da prefeitura de Jaú

O prefeito de Jaú, Ivan Cassaro, reuniu-se na manhã de segunda-feira (15) com representantes de 11 prefeituras para discutir a possível compra de vacinas contra a Covid-19 pelo consórcio da Mogiana (região de Ribeirão Preto).

De acordo com chefe do executivo jauense, as autoridades presentes se comprometeram em elaborar uma carta de intenções para a compra da vacina russa Sputinik V.

Em vídeo à população, Cassaro fez um balanço de como foi a reunião com representantes de outras 12 prefeituras da região.

“Isso é muito importante pra nossa cidade, nossa região, para dar segurança para nossa população. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia para fazer a vacinação em massa”, afirmou.

O prefeito de Jaú acredita no sucesso da ação conjunta e alega que é uma forma mais ágil de imunização, cortando caminho na espera pelas doses fornecidas pelos governos estadual e federal.

Presentes neste encontro os representantes Ruy Diomedes Fávaro (Dois Córregos); Rene José Blumer (Torrinha); Leandro Côrrea (Brotas); Marco Antonio Giro (Bocaina); Valdir de Souza Melo (Boraceia); Jerri de Souza Neiva (Itaju); Antonio Álvaro de Souza (Itapuí); Abelardo Maurício Martins Simões Filho (Bariri); José Luis Rici (Barra Bonita); Ricardo Verpa (Igaraçu do Tietê) e Geziel Pereira Lima (Mineiros do Tietê).