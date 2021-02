Ranking das cidades de SP que mais vacinaram contra a Covid-19

Jaú (5%), Araraquara (4,9%) e Marília (4,8%) estão entre as cidades com campanha mais rápida de vacinação – Divulgação

O governador João Doria (PSDB) apresentou nesta sexta-feira (dia 12) o ranking das dez cidades do Estado que mais vacinaram contra a Covid-19 até agora.

No ranking municipal, que inicialmente só foi aplicado a cidades com mais de 100 mil habitantes, São Caetano do Sul tem a campanha mais rápida, com 8,1% da população imunizada. A seguir, estão Catanduva (7,2%), Botucatu (7%), Barretos (6,3%), Santos (5,8%), São José do Rio Preto (5,7%), Jaú (5%), Araçatuba (5%), Araraquara (4,9%) e Marília (4,8%).

A lista compara as médias de vacinação de acordo com a população total de cada município.

O governo vai atualizar o ranking semanalmente. A meta é integrar o novo painel ao Vacinômetro nas próximas semanas e permitir consultas específicas por faixas etárias e média de vacinados.

Os dados gerais da vacinação no Estado e individualizados por município podem ser consultados no Portal do Governo de São Paulo.

Fonte: Jornal Metro World News