Prefeitura realiza lavagem de ruas e calçadas

Na quarta-feira, dia 25, foram desinfetadas ruas centrais de Bariri – Caio Glauco

A prefeitura de Bariri iniciou na quarta-feira, dia 25, a lavagem de vias públicas, calçadas e fachadas de imóveis numa ação preventiva contra o novo coronavírus (Covid-19).

Para esse serviço é utilizada mistura de água e cloro. Num primeiro momento as equipes passaram pelas ruas centrais de Bariri (15 de Novembro e Claudionor Barbieri).

Anteontem, dia 26, foram desinfetadas as ruas Floriano Peixoto, José Bonifácio e Sete de Setembro.

Ontem, dia 27, a programação contemplada a limpeza nas ruas Tiradentes e Rui Barbosa e no entorno de unidades de saúde mantidas pela prefeitura.

O trabalho é realizado em conjunto com o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) e apoio do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.