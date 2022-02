Postos de atendimento odontológico ganham nova identidade visual

A partir desta semana, os postos de atendimento odontológico da rede básica de saúde da Prefeitura de Bariri receberam nova identidade visual. A imagem está associada ao projeto “Sorria Para Vida, Bariri”, que visa a melhoria de atendimento e, consequentemente, maior resolubilidade no setor de odontologia municipal.

O projeto, desenvolvido pela Diretoria de Saúde, traz algumas medidas que já estão sendo implantadas junto aos usuários. O telefone para maiores informações e agendamento é (14) 3662-9217

Confira o rol de medidas do projeto “Sorria Para Vida, Bariri”:

• Atendimentos de Odontopediatria no SOMA II;

• Realocação de dentistas para as Unidades Básicas de Saúde;

• Retomada do Tratamento Odontológico Eletivo;

• Ampliação dos horários de atendimento odontológicos (volta do horário do atendimento noturno para o trabalhador);

• Implantação do Cartão de Pré-Natal Odontológico;

• Investimentos financeiros na recuperação estrutural dos consultórios;

• Modernização dos equipamentos dos consultórios;

• Aquisição e instalação de três bombas a vácuo (Soma II, PSF-1 e PSF-2);

• Aquisição de raio X portátil, sensor digital e computador para o CEO;

• Instalação de ultrassom odontológico e jato de bicarbonato no PSF-1 e PSF-2.

• Campanha de prevenção ao câncer de boca

Fonte: Assessoria de Imprensa

Da redação