Portarias do Ministério da Saúde destinam R$ 507 mil para Bariri

A informação sobre os recursos destinados a Bariri foram divulgados ao jornal pelo deputado federal e líder de partido, Arnaldo Jardim (Cidadania) – Divulgação

Três portarias do Ministério da Saúde, publicadas no Diário Oficial da União até o dia 14 de abril, destinam R$ 507.932,09 para Bariri.

Os recursos devem ser utilizados para custeio de ações e serviços decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19) e para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB) e de Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

Duas delas – de R$ 150 mil e de R$ 100 mil – são decorrentes de emendas parlamentares que indicaram o município de Bariri como beneficiário. A terceira, de valor de R$ 257.932,09, resulta de rateio definido pelo Ministério da Saúde

Confira o teor das portarias:

R$ 257 mil

Portaria de 9 de abril do Ministério da Saúde destina R$ 257.932,09 para Bariri. Os recursos advêm de Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde, a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios. A verba é endereçada ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus-COVID 19.

R$ 150 mil

Outra portaria de 14 de abril do Ministério da Saúde habilita os municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), através de emenda parlamentar. Nessa relação, Bariri é contemplado com R$ 150 mil.

R$ 100 mil

Também resultante de emenda parlamentar, portaria de 2 de abril do Ministério da Saúde permite aos municípios receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). A verba destinada a Bariri tem valor de R$ 100 mil.