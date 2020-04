População idosa de Bariri, Boraceia e Itaju é de 7.224 pessoas

Maísa Kairalla, presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria Gerontologia: pesquisas têm demonstrado maior vulnerabilidade entre idosos quanto à incidência da nova epidemia – Divulgação

Um dos grupos de risco em relação ao novo coronavírus (Covid-19) são as pessoas acima dos 60 anos de idade.

Com o intuito de verificar quantas pessoas se encontram nessa faixa etária, o Candeia fez levantamento junto à Fundação Seade dos idosos residentes em Bariri, Boraceia e Itaju.

Nas três cidades são 7.224 pessoas com mais de 60 anos. Em Bariri 17,4% da população está nessa faixa etária (veja box). Nas outras duas cidades o percentual é um pouco menor.

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) destaca a importância dos cuidados com a saúde do idoso relacionados ao coronavírus, cujos agentes infecciosos provocam sintomas similares a outras doenças, como o influenza, comum na população idosa.

Segundo a presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria Gerontologia, Maísa Kairalla, pesquisas têm demonstrado maior vulnerabilidade entre idosos quanto à incidência da nova epidemia. “Existe a imunosenescência, que é o envelhecimento natural do organismo e pode deixar a pessoa idosa mais suscetível a infecções em geral”.

A especialista explica que pessoas com comorbidades são as que sofrem mais, por exemplo, diabéticos, doentes cardíacos e pulmonares. “Com o coronavírus, é preciso uma atenção maior de pessoas cujo pulmão está mais debilitado, por exemplo”, complementa ela, referindo-se ao fato de o coronavírus causar complicações pulmonares.

A médica geriatra orienta que os idosos cuidem bem da saúde, mantenham-se hidratados, higienizem as mãos com frequência e evitem o contato com pessoas vindas de áreas com casos confirmados da doença. “Além disso, é fundamental estar em dia com o calendário de vacinação, para se proteger de múltiplas infecções”, conclui.

População idosa na região – dados de 2019

Faixa etária Bariri Boraceia Itaju

60 a 64 anos 1.778 207 174

65 a 69 anos 1.397 177 164

70 a 74 anos 1.047 146 113

Acima de 75 anos 1.679 187 155

Total acima dos 60 anos 5.901 717 606

Total da população 33.765 4.710 3.615

Percentual acima dos 60 anos 17,4% 15,2% 16,7%

Fundação Seade