Pederneiras: Assistência Social vai produzir 1,5 mil máscaras

Materiais serão doados para profissionais de saúde e servidores públicos – Divulgação

Com a paralisação de todos os cursos de formação profissional e geração de emprego e renda oferecidos pela Prefeitura de Pederneiras, na tentativa de barrar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), as Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento e Assistência Social uniram-se para produzir máscaras de proteção individual. Os materiais serão entregues para profissionais da saúde e servidores municipais que estão trabalhando em serviços essenciais, com contato humano.

As máscaras começaram a ser produzidas nesta semana, na sede da Secretaria de Assistência Social, em tecido de tricoline de algodão. A estimativa é de que sejam confeccionadas cerca de 1.500 unidades. Todas elas serão lavadas, esterilizadas e reutilizadas. A Secretaria de Saúde comprou os materiais e a produção está a cargo de servidoras da pasta Social.

Fonte: JCNET