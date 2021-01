Para conter avanço da pandemia, SP vai voltar à fase vermelha aos fins de semana

Movimentação de pessoas no parque do Ibirapuera durante reabertura dos parques municipais de São Paulo – (Crédito: Anderson Lira / FramePhoto / Agência O Globo)

O governo do estado de São Paulo vai anunciar nesta sexta-feira (22) que todas as regiões vão voltar à fase vermelha do Plano SP aos finais de semana. A fase é a mais restrita e permite que somente os serviços essenciais, como farmácias e supermercados, permaneçam abertos. A informação é do jornal O Estado de São Paulo.

A oficialização do endurecimento deve ser feito em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes e tem como objetivo reduzir o número de casos de contaminações pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Com a mudança, bares, restaurantes, comércios, parques e shoppings não vão poder abrir aos sábados e domingos.

Nas últimas semanas, todo o Brasil tem visto o número de contaminações dispararem em função das festas de final de ano. Em São Paulo, os casos confirmados de Covid-19 já são 1.670.754 desde o início da pandemia, enquanto os óbitos chegaram à marca de 50.938.

De acordo com dados atualizados nesta quinta-feira (21) pela Secretaria de Saúde do estado, a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva está em 71,1%. Já os leitos de enfermaria estão com ocupação de 54%. Na Região Metropolitana, o cenário está ainda pior, com as UTIs 71,6% ocupadas e as enfermarias, 60,3%.

Fonte: undefined – iG @