Outubro Rosa traz mutirão de exames nas unidades de saúde

Durante este mês, através da Campanha Outubro Rosa, a Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri está disponibilizando exames de colo de útero (Papanicolau) e preventivos contra o câncer de mama.

Os exames são realizados por livre demanda, não sendo necessário agendar consulta. As unidades de Saúde da rede municipal também recebem orientações relacionadas à saúde da mulher.

A programação se encerra no dia 31 de outubro, com palestra a ser realizada, às 9h, na Casa da Mulher Mariana Forti Bazza. (Confira in box a programação em cada unidade da saúde).

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação