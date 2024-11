Novembro Azul: campanha alerta para o câncer de próstata

A campanha Novembro Azul, criada com o objetivo de conscientizar a população masculina sobre o câncer de próstata, é a arma para alertar para a doença, que cresce a cada ano. A doença é considerada a segunda mais frequente dentre todos os tipos de câncer, atrás somente dos tumores de pele não melanoma.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), são estimados 72 mil novos casos desse tipo para cada triênio de 2023 a 2025.

O mesmo viés de aumento foi constatado no número de mortes por câncer de próstata. De acordo com o Atlas de Modalidade por Câncer do Ministério da Saúde, em 2019 foram registradas 15.983 mortes pela doença no Brasil. E a perspectiva é de um avanço ainda mais significativo. Segundo levantamento da Agência Internacional para Pesquisa do Câncer da Organização Mundial da Saúde, as mortes por câncer de próstata no mundo, entre 2020 e 2040, aumentarão 97%, enquanto que nesse mesmo período no Brasil, o aumento será de 122%.

No ano passado, o Hospital Amaral Carvalho (HAC), de Jaú, atendeu 4.999 pacientes do cerca de 400 cidades do estado de São Paulo, um aumento de aproximadamente 5% em relação ao ano de 2022. Foram realizadas 480 cirurgias para o tratamento do câncer de próstata, com cerca de 57.000 procedimentos médicos.

“O câncer de próstata é, inicialmente, bastante silencioso. É importante detectá-lo justamente nessa fase, ainda sem sintomas. Dessa forma há mais opções terapêuticas, menos invasivas e com melhores prognósticos”, comenta o médico urologista do HAC, Guilherme Prado Costa.

O tumor é mais incidente em homens acima dos 60 anos e pode apresentar sintomas como necessidade frequente de urinar, dificuldade em iniciar ou interromper a micção, fluxo fraco ou interrompido, dor ou ardor, dificuldade para ter ereção, ejaculação dolorosa, sangue na urina ou sêmen, dor frequente ou rigidez na parte inferior das costas, coxas ou quadris. Prado Costa destaca que, quando surgem os sintomas, geralmente a doença já pode estar em estágios mais avançados, reduzindo as chances de sucesso no tratamento.

A campanha visa alertar sobre a importância de visitar frequentemente um médico especialista para detecção precoce, principalmente quando ainda não existem sintomas da doença. Para diagnosticar precocemente o câncer de próstata, é necessário realizar os exames de PSA e toque retal anualmente.

A recomendação é que homens a partir dos 50 anos iniciem o rastreamento com esses exames realizados de forma combinada, para que um complemente o outro. No entanto, homens da raça negra, que tenham histórico do tumor na família ou tenham se exposto a componentes tóxicos ao longo da vida, devem iniciar o acompanhamento antes, aos 40 anos.

O Hospital Amaral Carvalho mantém o Programa de Prevenção do Câncer de Próstata, serviço que presta atendimento aos homens gratuitamente durante todo o ano. O atendimento precisa ser previamente agendado no telefone (14) 3602-1191. (Fonte: Assessoria de Imprensa do Hospital Amaral Carvalho)