Neto Leoni é diagnosticado com Covid-19

Arquivo/Candeia

Através das redes sociais, o prefeito Neto Leoni (PSDB) anunciou que nesta manhã de sexta-feira, 2 de outubro, foi diagnosticado com Covid-19.

Relatou que está internado na Santa Casa de Bariri, em isolamento, e cumprindo procedimentos e cuidados inerentes à doença.

Na quinta-feira, 1º, através de contato telefônico com a reportagem do Candeia, o prefeito adiantou que havia acordado com dores no corpo, apresentava sintomas e que iria se submeter a teste rápido.