Neto Leoni continua internado em Bauru

Prefeito de Bariri diz que ainda sofre com os sintomas da Covid-19 – Divulgação

O prefeito de Bariri, Francisco Leoni Neto (PSDB), continua internado no Hospital da Unimed em Bauru para tratamento da Covid-19.

Ele fez teste para a doença no dia 1º de outubro, com resultado positivo. No dia seguinte foi internado na Santa Casa de Bariri, mas como seu estado de saúde piorou, foi transferido no dia 4 para Bauru.

No fim da manhã desta quarta-feira (7) ele disse que respirava com auxílio de oxigênio e que ainda sofria muito com os sintomas da Covid-19.

Neto Leoni relatou também que não havia previsão de alta.