Mutirão de vacinação imuniza 230 pessoas em Bariri

Dia 27, domingo, 230 pessoas foram imunizadas em Bariri durante o mutirão de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe Influenza, realizado pela Diretoria de Saúde, no Clube da Melhor Idade.

De acordo com a equipe, foram 38 os idosos acima de 80 anos que receberam a vacina contra a gripe; e 190 contra a Covid-19, entre as 2ª e 3ª doses para o público que precisava completar a imunização, adultos ou crianças.

O mutirão de vacinação foi promovido pelo governo do Estado com o objetivo de elevar as taxas de imunização de crianças e adiantar a campanha contra a influenza entre os idosos. Bariri foi um dos 654 municípios paulistas a aderir à campanha.

A diretora de Saúde, Marina Prearo, informa que desde segunda-feira, dia 28, o Clubeda Melhor Idade que funciona como Centro Covid para vacinação contra a doença, e começou a funcionar até as 16 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa