Médica psiquiatra passa a fazer parte do corpo clínico da Cliins

A psiquiatra Rebeca Mendes de Paula Pessoa (CRM 159168/ RQE 60208) inicia a partir de julho atendimento em Bariri. A psiquiatria é a especialidade médica responsável pelo diagnóstico e pelo tratamento dos transtornos mentais. Dentre as principais doenças mentais, podemos citar: depressão, ansiedade, esquizofrenia, dependência química, transtorno afetivo bipolar, entre outras.

As consultas poderão ser agendadas às segundas e aos sábados, ambos os dias no período da manhã, na Clínica Integrada de Saúde (Cliins). O endereço da Cliins é Rua Tiradentes, 46. Os telefones para agendamento são (14) 3662-6576 (fixo) ou (14)98116-3182 (whatsapp).

Sobre a médica

A médica psiquiatra Rebeca Mendes de Paula Pessoa nasceu em Fortaleza (CE). É mestra em Ciências (Saúde Mental) pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), com título de especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Atualmente trabalha como médica assistente no setor de urgências psiquiátricas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) e é doutoranda em Saúde Mental na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), com pesquisa na área de psicogeriatria.