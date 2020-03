Jaú: HAC registra morte de caso suspeito de coronavírus

O Hospital Amaral Carvalho (HAC), de Jaú, registrou na madrugada de segunda-feira, dia 23, a morte de um paciente que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O homem apresentava síndrome respiratória aguda grave, após síndrome gripal.

De acordo com o HAC, cumprindo todos os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde para casos suspeitos de coronavírus, o hospital notificou a Vigilância Epidemiológica do Estado, realizou a coleta de material e encaminhou para análise no Instituto Adolfo Lutz.

Todos os funcionários que atenderam a este caso estavam em uso de equipamentos de proteção individual (EPIs).

O Candeia perguntou à assessoria de imprensa do HAC sobre a idade e local de residência do paciente, mas o hospital informou que não tinha autorização de divulgar, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados.