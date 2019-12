Hemonúcleo coleta 69 bolsas de sangue em Bariri

Coleta de sangue foi realizada na noite de terça-feira na Santa Casa de Bariri – Alcir Zago/Candeia

Equipe do Hemonúcleo Regional de Jaú, ligado ao Hospital Amaral Carvalho, esteve na Santa Casa de Bariri na noite de terça-feira, dia 17, para a última coleta externa do ano na cidade.

Na ocasião, compareceram 90 pessoas para a doação, sendo que foram colhidas 69 bolsas. O trabalho contou com parceria do Lions Clube de Bariri.

Mais pessoas foram ao hospital, no entanto, foram dispensadas porque o número de senhas foi limitado.

Devido às festas de fim de ano e ao período de férias há diminuição dos doadores. Por outro lado, a procura por sangue aumenta por causa do maior número de acidentes de trânsito.

A equipe do Hemonúcleo pede a colaboração de todos que puderam doar. A unidade fica na Rua Dona Silvéria, 150, em Jaú, e atende pelo telefone (14) 3602-1355.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, e aos sábado, das 7h30 às 12h.

Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 65 anos (menores, a partir dos 16, acompanhados de um dos pais ou responsável legal), com peso mínimo de 50 quilos, e obrigatoriamente, portar documento original com foto.