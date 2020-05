H1N1: segundo grupo de risco deve ser vacinado até dia 8 de maio

Segunda etapa da vacinação contra H1N1 está imunizando pessoas com comorbidade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuário – Divulgação

Dia 8 de maio, quinta-feira, é o último prazo para vacinação contra gripe H1N1 do segundo grupo de risco, que envolve pessoas com comorbidade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuário.

Os professores, que inicialmente tomariam as doses da vacina na segunda fase, começarão a ser imunizados a partir de 9 de maio. O motivo é que as aulas estão suspensas presencialmente no momento.

Ainda deverão ser imunizados os integrantes do terceiro grupo da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe que inclui crianças de 6 meses a 6 anos incompletos (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (mulheres que tiveram um filho nos últimos 45 dias) povos indígenas; adultos com 55 a 59 anos; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e pessoas com deficiências. Essa última etapa de vacinação, que começa dia 9, vai até o dia 22 de maio,

Em Bariri, são seis postos de vacinação em Bariri: Centro de Diagnose Dr. José Dorly Borges; Programas Saúde da Família (PSF 1, 2, 3 e 4) e Unidade Básica de Saúde (USB) no Jardim Nova Bariri. O horário de início das vacinações é a partir das 7h e vai até às 17h.

Ainda de acordo com a enfermeira, essa semana a equipe do Centro de Diagnose realizou vacinação em domicílio dos idosos, em especial os acamados.

A enfermeira do Centro de Diagnose e Especialidades, Neusiely Podanoschi Giuliangeli afirma que o estoque está normalizado, com vacina suficiente para atender todos os grupos. Até a semana passada, tinham sido aplicadas 7,4 mil doses em Bariri.