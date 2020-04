Governo recomenda uso de máscaras pela população nos 645 municípios do Estado

Os cidadãos de todo Estado poderão utilizar máscaras caseiras, confeccionadas com tecido, para atender à nova recomendação do Estado – Divulgação

O governo estadual recomendou, em entrevista coletiva concedida anteontem, dia 23, que a população do todo Estado utilize máscaras de proteção facial nos momentos em que houver necessidade de sair às ruas.

O decreto que prevê a recomendação foi publicado ontem, dia 24, no Diário Oficial do Estado e faz parte de uma série de medidas adotadas pelo Governo de São Paulo para contenção da pandemia do coronavírus.

“É importante que essa recomendação seja seguida pelas pessoas que, em caso de extrema necessidade, precisem sair das suas casas. Isso não retira a recordação de ficar em casa, para salvar vidas. Mas se você tiver que ir a um supermercado, a uma farmácia ou a algum estabelecimento essencial, vá de máscara”, disse o governador.

A medida atende às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde e abrange todos os 645 municípios do Estado.

“A recomendação do Governo de São Paulo é para uso de máscaras em todo Estado. Há alguns municípios onde prefeitas e prefeitos, acertadamente, já promoveram essa recomendação localmente, como fez o prefeito Bruno Covas na capital. Agora estamos estendendo a todos os demais municípios”, pontuou Doria.

Os cidadãos de todo Estado poderão utilizar máscaras caseiras, confeccionadas com tecido, para atender à nova recomendação do Estado. A utilização da proteção facial, associada à orientação de isolamento social, tem objetivo de reduzir os índices de contaminação entre a população.

“Podemos observar que uma parte considerável e majoritária da população já está usando as máscaras. Inclusive as máscaras domésticas, que são aceitáveis pela medicina. Se necessário for, em uma nova etapa, e esperamos que não haja esta necessidade, tornaremos obrigatório. Mas não consigo compreender que alguém não queira usar a máscara e proteger a própria vida”, disse Doria.

O diretor de Divisão Médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Ralcyon Teixeira, lembra da importância do uso correto para evitar contaminações. “Você não pode estar de máscara e ficar tocando nela toda hora. Tem que haver uma técnica para tirar e colocar, higienizar as mãos, ter onde guardar. (…) A partir do momento que você fica pegando na máscara no ambiente, ou você pode se contaminar ou, se você for uma pessoa que está positivo (para Covid-19), você acaba contaminando o ambiente”, afirmou Teixeira em coletiva de imprensa realizada na Secretaria da Saúde em 16 de abril.

Alerta

O governador fez um novo alerta para que as pessoas fiquem em casa no período da quarentena, especialmente na capital e Região Metropolitana. “Ontem (quarta-feira, dia 22), a taxa de isolamento na capital e na Região Metropolitana de São Paulo, foi de 48%. Isto é grave, acendendo o sinal amarelo. Nós não podemos baixar de 50%. Esta é a recomendação da medicina e da ciência. Portanto, você, que mora na Região Metropolitana de São Paulo, nos ajude a não disseminar o vírus e a não colocar em risco a sua vida e as vidas de seus familiares”, ponderou o governador.