Governo estadual informa que notificou a Prefeitura de Bauru a cumprir o Plano SP integralmente

Divulgação

O governo do Estado informou que, por força de desobediência da Prefeitura de Bauru, em face à reclassificação do Plano SP, que entrou em vigor às 6h desta segunda-feira (25), colocando a cidade na fase vermelha, o município foi notificado oficialmente, via Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, para que, no âmbito de sua competência, faça cumprir, de maneira imediata, as novas normas, que visam conter a propagação do coronavírus na cidade, bem como o aumento do número de casos, de internações e de mortes. O comunicado também foi encaminhado, segundo o governo estadual, ao Ministério Público (MP) para conhecimento e a tomada urgente de providências. A exigência é que Bauru cumpra a fase vermelha integralmente, sem adequações.

Fonte :JCNET