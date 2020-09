Governo de SP distribui máscaras e álcool para rede socioassistencial

A iniciativa atenderá todas as cidades paulistas que detém uma ou mais unidades do Cras e Creas, totalizando 643 municípios beneficiados – Ilustrativa

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo iniciou a distribuição das mais de 180 mil máscaras de proteção e 33 mil frascos de álcool para toda rede socioassistencial do Estado.

O objetivo é assegurar a proteção social e sanitária dos servidores públicos municipais e da população usuária dos serviços.

Todas as cidades que detém uma ou mais unidades do Cras – Centro de Referência em Assistência Social e Creas – Centro de Referência Especializado de Assistência Social serão contempladas pela ação. Ou seja, ao todo 643 municípios serão beneficiados.

De acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde, é recomendável a utilização de máscaras por toda a população onde houver transmissibilidade da Covid-19 e o uso deve ser acompanhado de outras medidas, como manter o distanciamento social e lavar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool.

Desde o dia 7 de maio, é obrigatório o uso de máscaras em todo o Estado por pessoas que circulam em espaços públicos e, além disso, o Governo de São Paulo vem realizando diversas ações de distribuição de máscaras, kits de higiene, cobertores e testagem para Covid-19 em comunidades de extrema vulnerabilidade.

Através da Diretoria Regional de Bauru (Drads Bauru) serão entregues 8,2 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 1,5 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo