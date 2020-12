Festas de final de ano terão 6 dias na fase vermelha, em todo Estado

Só serviços essenciais funcionam nos dias 25, 26 e 27, assim como dias 1, 2 e 3 de janeiro – Divulgação

Em coletiva realizada no início da tarde desta terça-feira (22), o governo do Estado de São Paulo anunciou que todo o território paulista ficará na fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva, por seis dias durante as festas de final de ano. Sendo assim, apenas serviços essenciais poderão funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro.

Fora destas datas, o Estado seguirá na fase amarela. A exceção é a região de Presidente Prudente, que retornou para a vermelha. Também com o intuito de conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, em janeiro, nenhuma região avançará para a verde.

Na vermelha, apenas serviços de saúde e supermercados podem abrir as portas. Já durante a amarela, a situação deverá continuar inalterada em Bauru, que segue nesta mesma fase desde o início de agosto. Por enquanto, não há informações de outro decreto municipal a ser publicado.

A próxima reclassificação do Plano São Paulo será anunciada no dia 7 de janeiro.

Fonte: JCNET