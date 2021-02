Estado decreta restrição de circulação entre 23h e 5h

A medida vale a partir desta sexta-feira (26) e segue até 14 de março – Divulgação

O governo de São Paulo endureceu as medidas impostas pela pandemia do novo coronavírus em todo o Estado, nesta quarta-feira (24). Em entrevista coletiva no início da tarde, o governador João Doria (PSDB) informou um toque de restrições em todo o Estado de São Paulo entre 23h e 5h. A medida vale a partir desta sexta-feira (26) e segue até 14 de março.

O decreto chega após o Estado registrar o maior número de pacientes de Covid-19 internados em UTIs desde o início da pandemia. “A medida é necessária para proteger vidas. Mortos não consomem”, afirmou João Doria.

Nesta segunda-feira (22), o secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, João Gabbardo, informou que 6.410 pessoas estavam em leitos intensivos. No pico da pandemia, segundo o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, o Estado havia registrado 6.257 pacientes em UTIs. “Ultrapassamos um numerário histórico”, disse.

Para Gabbardo, o número pode representar que os pacientes estão ficando mais tempo na UTI, o que representa um aumento de gravidade no quadro dos pacientes que estão sendo internados. Diante do aumento da ocupação de leitos, o comitê fez um lista de recomendações extraordinárias, além das que já contam do Plano São Paulo.

Fonte: JCNET