Educação SP retoma ano letivo com ensino remoto e material pedagógico

O ano letivo dos alunos da rede estadual foi retomado com ensino remoto por meio dos aplicativos Centro de Mídias SP (CMSP) – (reprodução/internet)

Desde segunda-feira, 27, o ano letivo de 2020 foi retomado para os 3,5 milhões de alunos da rede estadual com ensino remoto por meio dos aplicativos Centro de Mídias SP (CMSP) e dos canais digitais 2.2 – TV Univesp e 2.3 – TV Educação.

Ocorrem programações em ambas as plataformas por hora de acordo com a série/ ano do estudante, a partir das 7h30 (veja grade).

Há o CMSP específico para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio e o CMSP direcionado à educação infantil e anos iniciais. Os aplicativos estão disponíveis para os sistemas Android e IOS.

A Secretaria Estadual da Educação patrocina os planos móveis de internet para que alunos e professores tenham acesso aos conteúdos via telefone celular sem custo.

Por meio dos aplicativos será possível contabilizar horas letivas. Além disso, os professores poderão utilizá-los, combinados a outras tecnologias, para aplicar avaliações.

Kits com materiais pedagógicos

Para apoiar a aprendizagem dos estudantes durante a quarentena, a Seduc também começa a distribuir kits com materiais pedagógicos.

São apostilas de matemática e língua portuguesa, gibis da Turma da Mônica, livros paradidáticos e manual de orientações às famílias e sobre o Centro de Mídias SP que vão servir de subsídio aos estudos.

A distribuição dos materiais será feita majoritariamente pelas escolas nas próximas semanas. As equipes gestoras deverão comunicar alunos e responsáveis sobre o cronograma de entrega para que não haja aglomerações por conta do perigo de transmissão do coronavírus.

A Seduc orienta as unidades escolares para que façam a entrega em salas distantes umas das outras, ou em pavimentos separados, quando o imóvel permitir.

Deve estar sinalizado de forma ampla e clara na entrada das unidades e nas áreas comuns onde estão ocorrendo as entregas dos materiais de cada ano.

Outra recomendação é fazer marcações no chão com fita adesiva ou giz com espaçamento de 1,5 metro entre uma pessoa e outra na entrada das salas. A sinalização deve ser respeitada quando houver a necessidade de formação de filas.

Cada sala deve ter no máximo dois funcionários da escola, devidamente protegidos por máscaras, para organizar a distribuição.

O subsecretário de articulação regional da Seduc, Henrique Pimentel, reforça que as equipes gestoras das escolas também ficarão atentas a possíveis aglomerações que podem surgir na saída da retirada dos materiais.

Áreas rurais

A distribuição para cerca de 10% dos alunos da rede que estão localizados em áreas rurais e mais afastadas será feita por meio do transporte escolar. A Polícia Militar e as Guardas Municipais também darão apoio à logística de distribuição dos materiais.

Além dos estudantes das escolas estaduais, alunos de mais de 470 redes municipais do estado também serão contemplados com o manual de orientação aos pais.

Cada aluno dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio receberá um kit com quatro apostilas: de língua portuguesa, de matemática, com orientações gerais e sobre a utilização do Centro de Mídias SP. Serão impressos 13 milhões de materiais.

Já os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental receberão kit com quatro apostilas, além de um livro, um gibi da Turma da Mônica e uma ficha de leitura cada. Ao todo, são 1,2 milhão de unidades de livros e gibis.

Além dos materiais produzidos pela Seduc, os alunos poderão retirar ainda livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e as apostilas Faz Escola e Ler Escrever.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Educação do Estado

Aulas presenciais nas redes públicas estadual serão retomadas de forma gradual e regionalizada – (reprodução/internet)

Veja a programação do Centro de Mídias e dos canais TV Univesp e TV Educação

ANOS INICIAIS GRUPOS/CANAIS APP CMSP EI +AF TV UNIVESP Creche + Pré Escola 12h00 – 14h00 12h00 – 14h00 1º ano|Ensino Fundamental 07h30 – 09h00 12h00 – 14h00 2º ano|Ensino Fundamental 09h00 – 10h30 12h00 – 14h00 3º ano|Ensino Fundamental 10h30 – 12h00 12h00 – 14h00 4º ano|Ensino Fundamental 14h00 – 15h30 12h00 – 14h00 5º ano|Ensino Fundamental 15h30 – 17h00 12h00 – 14h00 ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO GRUPOS/CANAIS APP CMSP TV EDUCAÇÃO 6º ano|Ensino Fundamental 09h00 – 09h45 07h30 -09h00 7º ano|Ensino Fundamental 10h30 – 11h15 09h00 – 10h30 8º ano|Ensino Fundamental 09h45 – 10h30 10h30 – 12h00 9º ano|Ensino Fundamental 15h30 – 16h15 14h00 – 15h30 1ª série|Ensino Médio 14h45 – 15h30 15h30 – 16h15 2ª série|Ensino Médio 18h30 – 19h15 17h00 – 18h30 3ª série|Ensino Médio 18h30 – 20h00 17h45 – 18h30 EJA 20h00 – 21h30 20h00 – 21h30

Aulas presenciais em julho

Segundo o governador João Doria (PSDB), as aulas presenciais nas redes públicas estadual serão retomadas de forma gradual e regionalizada a partir de julho. Para alunos de creches e unidades de educação infantil, o retorno pode ser antecipado. Porém, o cronograma depende de aval do Centro de Contingência do coronavírus de São Paulo.

A Secretaria de Estado da Educação informou que a retomada será feita de maneira controlada e planejada, zelando pela saúde e segurança da comunidade escolar e da sociedade. As atividades na educação infantil só serão retomadas uma vez que as regiões estejam autorizadas pela Secretaria Estadual da Saúde.

Na primeira semana da retomada, os alunos serão avaliados sobre eventuais prejuízos de aprendizado durante o período de suspensão das atividades presenciais. Na segunda semana, ainda de forma escalonada, as equipes darão prioridade ao acolhimento dos alunos.

As primeiras semanas serão utilizadas também para que professores planejem estratégias de reforço e recuperação. O planejamento será baseado nos resultados das avaliações realizadas durante a primeira semana do retorno às aulas.

As datas de retorno poderão ser diferentes entre as regiões do estado. As escolas municipais e particulares devem seguir a orientações de retorno gradual, com foco em diagnóstico e estratégia de acolhimento, reforço e recuperação.

Calendário

As aulas na rede estadual de São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março como medida de controle à propagação do coronavírus. O Estado antecipou o período de férias e recesso escolar. As aulas à distância que contarão como dias letivos recomeçaram dia 27 de abril.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Educação do Estado