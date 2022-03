Domingo (27) haverá vacinação contra Covid e gripe

Domingo (27), no período da manhã, a Diretoria Municipal de Saúde realizará plantão de vacinação contra a Covid-19 e imunização de pessoas acima dos 80 anos contra a gripe. A aplicação das doses será no Clube da Melhor Idade. No caso da Covid-19, serão oferecidas as 2ª e 3ª doses para o público, crianças e adultos, que precisa completar a imunização. A imunização contra a gripe acontecerá por faixa etária, começando pelos idosos a partir de 80 anos.