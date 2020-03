Dois Córregos: Destilaria doa 5 mil litros de álcool 70% para cuidar de moradores

2 mil litros foram também gratuitamente colocados em frascos pela Engarrafadora de Álcool Absoluto – Divulgação

A Prefeitura Municipal de Dois Córregos recebeu em doação 5 mil litros de álcool 70% da Destilaria Seis Lagoas (Engenho Meneghetti), que serão utilizados na prevenção e combate à disseminação do coronavírus na Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos e nas 7 Unidades de Saúde do Município.

Na data de hoje, 25, 2 mil litros foram, também gratuitamente, colocados em frascos pela Engarrafadora de Álcool Absoluto.

Com os cuidados necessários para assepsia dos profissionais e ambientes que têm contato direto com a população, aumentou bastante o consumo desses e outros insumos, tornando-se essencial a solidariedade do empresariado nesse momento difícil de aquisição enfrentado pelo Departamento de Saúde, por conta da pandemia da Covid-19.

Portanto, o Município torna pública a iniciativa destas importantes empresas com vínculo à cidade, destacando agradecimento aos seus representantes Edilberto Meneghetti e sua filha Roberta (Destilaria Seis Lagoas) e Ricardo Venâncio (Álcool Absoluto).

Fonte: Central de Notícia