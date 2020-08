Doenças do coração lideram mortes em Bariri

Parte interna da Santa Casa de Bariri: dados das declarações de óbito são remetidos ao Setor de Saúde e depois ao Ministério da Saúde – Divulgação

As doenças relacionadas ao coração são as que mais causaram mortes em Bariri de janeiro a julho do ano passado e no mesmo período de 2020.

O levantamento foi feito pela Diretoria Municipal de Saúde por solicitação do Jornal Candeia.

Os dados são encaminhados à pasta por hospitais, assim que os médicos preenchem a declaração de óbito. Em seguida, a diretoria remete as informações ao Ministério da Saúde, conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID).

De janeiro a julho deste ano houve 35 mortes relacionadas a doenças do coração, com praticamente o mesmo número de homens e mulheres (veja quadro). No mesmo período de 2019 o total de óbitos por essa causa foi de 28, com mais mortes de pessoas do sexo masculino.

As doenças mais comuns do aparelho circulatório são as isquêmicas do coração (infarto agudo do miocárdio), hipertensão e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

As neoplasias (tumores) aparecem em segundo lugar como maior causa de morte no município. Os cânceres mais comuns são de brônquios e pulmões, seguida de estômago, cólon, próstata, bexiga, leucemia, mama e encéfalo.

Outra causa de óbito que atinge grande número de pessoas são as doenças do aparelho respiratório, como pneumonia e doença pulmonar obstrutiva crônica.

A CID possui item denominado “Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não Classificados em Outra Parte”, com grande prevalência em Bariri.

Trata-se de mortalidade por causas mal definidas em que na declaração de óbito constam mortes natural, súbita natural, em domicílio, causa desconhecida, sem assistência, domiciliar sem assistência médica e de causa indeterminada.

Covid-19

Em relação ao novo coronavírus, até julho deste ano a Diretoria Municipal de Saúde havia registrado sete mortes relacionadas à Covid-19, sendo quatro homens e três mulheres. Até o fechamento desta edição havia 10 mortes pela doença e um caso suspeito em investigação.

Segundo a CID, a infecção pelo novo coronavírus pertence ao grupo das doenças infecciosas e parasitárias. As demais causas de morte desse grupo que também predominam foram por choque séptico.

Considerando a idade, das 151 mortes em Bariri de janeiro a julho do ano passado, 131 pessoas tinham mais de 50 anos. Em 2020, de 163 óbitos, 150 pessoas haviam passado dos 50 anos.

Julho tem recorde de mortes no Brasil

Julho de 2020 foi o mês em que o Brasil registrou o maior número de mortes na série histórica da contabilização de informações de óbitos dos Cartórios de Registro Civil iniciada em 2002.

De acordo com dados do Portal da Transparência do Registro Civil, plataforma administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), foram 133.620 registros de óbitos realizados nos Cartórios do Brasil durante o mês – 11,5% a mais do que o computado no mesmo período de 2019, quando houve 119.837 falecimentos.

O recorde também é confirmado na pesquisa histórica Estatísticas do Registro Civil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que também utiliza como fonte primária os dados dos Cartórios brasileiros.

Os dados consultados são provenientes dos registros de óbitos realizados em Cartórios de Registro Civil brasileiros. O Portal da Transparência é atualizado diariamente desde 2019, de acordo com o envio das informações pelos Cartórios; já o IBGE cataloga os dados anuais do Registro Civil e os disponibiliza em seu site sempre no final do ano seguinte.

No ano de 2018, o Brasil registrou 110.046 óbitos durante o mês de julho. Em 2017 e 2016 foram 92.603 e 87.432 mortes no mesmo mês, respectivamente.

O crescimento também é verificado quando comparados os números de julho com os dos meses anteriores, neste mesmo ano de 2020. Em junho, o Brasil havia registrado 131.475 óbitos; no mês de maio, foram 129.979 mortes no total.

Em abril, os Cartórios de Registro Civil realizaram 112.610 registros de óbito; em março, foram 104.821 registros e, em fevereiro e janeiro, ocorreram 91.671 e 109.005, respectivamente. No total, o país teve 813.181 óbitos até o final do mês de julho de 2020.

A pandemia do novo coronavírus teve importante papel no aumento do número de mortes verificado no último mês de julho com relação a qualquer mês anterior. Do total de óbitos registrados em Cartórios de Registro Civil no período, 119.990 ocorreram por causas naturais – ou seja, excluem-se aquelas consideradas violentas e que são decorrentes de causas externas (como, por exemplo, traumas, acidentes, assassinatos, etc.). Desse número, 48,4% dos óbitos (58.023) foram causados por doenças respiratórias – dentre elas, a Covid-19 que, sozinha, causou 27.744 mortes no mês.

Os demais óbitos ocorreram por pneumonia (10.920), septicemia (10.860), insuficiência respiratória (6.317), síndrome respiratória aguda grave (SRAG) (1.475) e causas respiratórias indeterminadas (707). Ainda dentro das mortes registradas por causas naturais estão 8.141 ocorridas por Acidente Vascular Cerebral (AVC), 7.735 por ataque cardíaco (infarto), 8.296 por causas cardiovasculares inespecíficas e, ainda, 37.795 por outras doenças.

Fonte: Arpen-Brasil

Causas mais comuns de mortes, conforme o grupo

Doenças do aparelho circulatório

Doenças isquêmicas do coração (infarto agudo do miocárdio), hipertensão e acidente vascular cerebral

Neoplasias

Brônquios e pulmões, estômago, cólon, próstata, bexiga, leucemia, mama e encéfalo

Doenças do aparelho respiratório

Pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica e pneumonite aspirativa (devido a alimento ou vômito)

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratórios não classificados em outra parte

Causa mal definida e não especificada, morte sem assistência, falência de múltiplos órgãos

Doenças do aparelho digestivo

Doenças do fígado como, por exemplo, cirrose hepática, insuficiência hepática, cirrose hepática alcoólica, colite ulcerativa e doença do estômago sem especificação

Doenças do aparelho geniturinário

Infecção do trato urinário, insuficiência renal crônica e doença glomerular (glomerulonefrite ou síndrome nefrítica) que afeta os rins

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

Diabetes mellitus

Causas externas de morbidade e de mortalidade

Acidentes de trânsito (carro, moto e bicicleta), agressão por enforcamento, suicídio, homicídio

Afecções originadas no período perinatal

Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido e anormalidades morfológicas e funcionais da placenta

Doenças do sistema nervoso

Epilepsia e doença de Alzheimer

Malformações congênitas, deformidades, e anomalias cromossômicas

Malformação congênita do coração

Fonte: Diretoria Municipal de Saúde

Box: Causas de morte em Bariri

Período: janeiro a julho de 2019

Causa Masculino Feminino Total

Doenças do Aparelho Circulatório 16 12 28

Neoplasias (tumores) 9 17 26

Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não Classificados em Outra Parte 17 9 26

Doenças do Aparelho Respiratório 12 12 24

Causas Externas de Morbidade e de Mortalidade 9 1 10

Doenças do Aparelho Digestivo 5 2 7

Doenças do Aparelho Geniturinário 4 3 7

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 5 2 7

Doenças Infecciosas e Parasitárias 4 2 6

Algumas afecções Originadas no Período Perinatal 1 2 3

Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos e Alguns Transtornos Imunitários 1 2 3

Doenças do Sistema Nervoso 1 2 3

Malformações Congênitas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas 0 1 1

Total 84 67 151

Fonte: Diretoria Municipal de Saúde

Causas de morte em Bariri

Período: janeiro a julho de 2020

Causa Masculino Feminino Total

Doenças do Aparelho Circulatório 18 17 35

Neoplasias (tumores) 17 14 31

Doenças do Aparelho Respiratório 14 7 21

Doenças Infecciosas e Parasitárias 7 8 15

Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não Classificados em Outra Parte 3 12 15

Doenças do Aparelho Digestivo 7 4 11

Doenças do Aparelho Geniturinário 5 6 11

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 1 8 9

Causas Externas de Morbidade e de Mortalidade 7 1 8

Algumas afecções Originadas no Período Perinatal 2 1 3

Doenças do Sistema Nervoso 1 1 2

Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo 0 1 1

Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos e Alguns Transtornos Imunitários 0 1 1

Total 82 81 163

Fonte: Diretoria Municipal de Saúde