Doadores contribuem com a Santa Casa para enfrentamento ao Covid-19

Marco Antonio Gallo concedeu entrevista coletiva na Câmara, com perguntas à distância – Caio Glauco

O médico Marco Antonio Gallo, interventor da Santa Casa de Bariri, comentou em entrevista coletiva na quarta-feira, dia 1º, sobre as doações recebidas pelo hospital no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

A exemplo de outros pronunciamentos, o médico falou a respeito do assunto na Câmara Municipal, com possibilidade de que os órgãos de imprensa da cidade fizessem perguntas à distância, via WhatsApp.

Na área de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a Santa Casa conta com quatro leitos normais e um de isolamento.

Mais recentemente foram disponibilizados oito leitos especificamente para suspeitos de terem contraído o coronavírus. Os quartos ainda precisam ser dotados de ar comprimido.

De acordo com Gallo, é importante que o hospital disponha do maior número possível de respiradores artificiais, que exercem a função dos pulmões.

Até o ano passado havia um equipamento, que apresentava problemas constantes. O aparelho foi consertado e posteriormente doadores anônimos adquiriram outro respirador para o hospital.

Dois aparelhos de anestesia também foram reparados e servem como ventiladores pulmonares.

Na entrevista, Gallo anunciou que o empresário Aziz Chidid Neto irá doar um equipamento para Bariri. Além disso, os prefeitos de Bariri, Boraceia e Itaju comprometeram-se em comprar aparelho para a Santa Casa.

O interventor comentou que várias empresas e pessoas têm colaborado com o hospital. Citou a DC Bio (açúcar, álcool 70% e equipamentos de proteção individual – EPIs), World Clean (produtos de limpeza e álcool 70%), Supermercados Aquilante (piso para reforma de alas do hospital e motocicleta), Indústria de Plásticos Bariri (napa para forrar colchões), Avícola Prearo (frango) e Padaria São Francisco (pães consumidos pelos pacientes).

Gallo pretende realizar rifa para sortear a motocicleta e criar conta-poupança para que as pessoas possam colaborar financeiramente com o hospital. De acordo com ele, a conta-poupança está livre de futuros bloqueios judiciais por conta de ações movidas contra a Santa Casa, principalmente no período em que foi administrada pela Vitale Saúde.

Santa Casa aumentou número de leitos com respiradores artificiais – Caio Glauco

Isolamento

Na entrevista, Gallo relatou que na entrada do pronto-socorro há triagem para separar os pacientes eventualmente com suspeitas de coronavírus. São feitos raio-X e dois tipos de exames: um custeado pela prefeitura em laboratório particular; e outro no Instituto Adolfo Lutz.

Segundo ele, nas últimas semanas caiu o movimento no serviço emergencial de casos considerados mais banais.

O médico comentou que as pessoas devem estar atentas para evitar aglomerações e manter o isolamento social. Disse que o esforço está fazendo com que poucos casos cheguem ao interior do Estado, como na região de Bauru.

Acredita que dentro de duas semanas seja possível liberar as atividades comerciais e industriais para os mais jovens, mantendo o isolamento para idosos e pessoas com doenças de base.