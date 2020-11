Dia 30 é o último dia de vacinação contra pólio

A imunização contra a pólio é através da ‘gotinha’ em crianças até 5 anos e multivacinação para atualização de cadernetas de adolescentes até 14 anos – Divulgação

Dia 30 de novembro, segunda-feira, é o último dia da campanha de vacinação contra poliomielite e multivacinação em todo o território paulista. Na tentativa de aumentar a cobertura vacinal nas crianças, a Secretaria de Estado da Saúde já prorrogou por duas vezes o período de imunização.

Até o último levantamento, somente 52% do público alvo haviam sido vacinados, o que representa 1 milhão de meninos e meninas – o ideal seria atingir mais do que o dobro desse número.

Em Bariri, a imunização ocorre em dois postos: Centro de Diagnose Dr. José Dorly Borges, na área central das 7h às 16h; e Programa Saúde da Família Nassima Bussada Romero (PSF 2), nos altos da cidade, das 7h às 12h de segunda a sexta.

As informações são da enfermeira do Centro de Diagnose e Especialidades, Neusiely Podanoschi Giuliangeli. Segundo ela, a meta de pessoas a serem vacinadas no município é de aproximadamente 1.600, sendo de todas as faixas etárias.

Ainda segundo ela, foram aplicadas cerca de 50% das vacinas na população, índice semelhante ao de todo o Estado.

Para garantir a prevenção contra a poliomielite, crianças com idade entre 1 e 5 anos devem ser levadas ao posto de saúde mais próximo para receber a famosa “gotinha”.

Já na campanha de multivacinação, o foco é atualizar as cadernetas de menores entre 5 anos e 14 anos.