Dia 28 de julho tem campanha de doação de sangue

Com a chegada do inverno, os bancos de sangue sofrem baixa significativa de doações. Pensando nisso, o Hemonúcleo Regional de Jaú, em parceria com o Lions Clube de Bariri e com apoio da Diretoria da Saúde, promove mais uma edição de campanha de doação de sangue, dia 28 de julho, quinta-feira.

A coleta será realizada das 18h às 20h30, nas instalações do PSF 2, o Postinho Verde, localizado nos altos da cidade.

Para fazer a doação, é necessário apresentar um documento com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, possuir boas condições de saúde e estar alimentado. Os menores de 18 anos só podem realizar o procedimento se estiverem acompanhados de um representante legal.

A recomendação é para que o doador esteja descansado, não tenha ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não esteja de jejum.

A diretora de Saúde de Bariri, Marina Prearo, esclarece que o volume de doações de sangue costuma cair nessa época do ano porque as pessoas ficam resfriadas e têm dificuldade para sair de casa por conta da baixa temperatura. “Outro fator é que em julho tem as férias escolares, as pessoas viajam, contribuindo também para que esta seja a época de maior crise para a doação de sangue”, explica Marina.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação