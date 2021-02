Covid: Bariri inicia vacinação para pessoas acima dos 90 anos

Alverino José Domingos tomou imunizante pelo sistema drive thru – Alcir Zago/Candeia

O município de Bariri iniciou nesta segunda-feira (8) a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 90 anos.

Residente no Jardim Maria Luíza, o senhor Alverino José Domingos, que faz 100 anos em agosto deste ano, foi imunizado dentro do carro, no sistema drive thru.

Segundo a responsável pela campanha em Bariri, Angélica Fanti Moço, idosos que conseguem se locomover podem ir ao Clube da Melhor Idade diretamente (até com auxílio de familiares) ou dentro de automóvel para serem imunizados.

A equipe de Saúde montou um esquema especial na Rua Tiradentes para proibir o trânsito de veículos em frente do local de aplicação das doses.

Angélica diz que, no caso dos acamados, familiares podem procurar a Unidade de Saúde no Jardim Nova Bariri para fazer o cadastro e solicitar a vacinação em domicílio.

Pessoas com menos de 90 anos têm procurado o local de imunização em Bariri, no entanto, a campanha desta semana é exclusiva para quem tem acima dessa idade.