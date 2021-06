Covid-19: Bariri vacina pessoas acima de 30 anos com comorbidades

Imunização para esse público começa a ser feita nesta quarta-feira, dia 2 – Divulgação

A partir de quarta-feira (2) Bariri começará a vacinar pessoas com 30 anos ou mais com comorbidades ou com deficiência permanente grave. A imunização ocorre no Clube da Melhor Idade, das 7h às 17h.

Nesta terça-feira (1º) Bariri iniciou a vacinação para pessoas com 58 e 59 anos sem comorbidades.

No caso das comorbidades, é preciso levar documentos como CPF, Cartão do SUS, e cópia do relatório médico (contendo data, carimbo, assinatura, CRM E CID, informando ser transplantado e em uso de imunossupressores).

Os públicos anteriores continuam a ser vacinados normalmente. Além disso, a equipe permanece normalmente vacinando segunda dose, de acordo com a data da carteira de vacinação.

A Diretoria Municipal de Saúde pede a colaboração de quem for ser imunizado para que leve um quilo de alimento não perecível. O objetivo é ajudar a combater a fome em Bariri.