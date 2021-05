Covid-19: Bariri tem novo óbito suspeito e números voltam a crescer

Divulgação

Os casos da Covid-19 voltaram a crescer em Bariri. O número de pessoas aguardando resultado de exames vem subindo consideravelmente nos últimos dias. No boletim desta quinta-feira (20), 42 pessoas estão no aguardo do resultado. O município chegou a 2.944 casos confirmados, destes 2.792 estão curadas.

Ainda de acordo com o boletim, o município descartou um óbito ocorrido no dia 19/05 de um homem de 65 anos, morador do Núcleo IV e tem um óbito suspeito ocorrido também no dia 19/05, trata-se de uma mulher de 88 anos, moradora do Centro. O total de óbitos em Bariri é de 91 pessoas.