Covid-19 Bariri registra mais uma morte e total chega a 135

O boletim epidemiológico desta terça-feira (19) da Diretoria Municipal de Saúde registrou o 135º óbito em decorrência da Covid-19.

Trata-se de uma mulher de 92 anos, residente na Vila Americana, em Bariri. A morte ocorreu no sábado (16).

É o terceiro óbito por Covid-19 neste mês. No dia 4 de julho foi registrada a 133º morte (mulher de 61 anos). No dia 6 veio a óbito em decorrência da doença homem de 80 anos. Essa foi a 134ª morte por Covid-19.

Antes de 4 de julho, o último óbito havia sido contabilizado no dia 21 de maio, sendo informado no boletim de 24 de maio. Na ocasião, morreu em decorrência da Covid-19 mulher de 97 anos, residente no centro de Bariri.

Desde o início da pandemia Bariri contabilizou 9.655 casos positivos da doença. Os exames negativos somam 15.961. Além disso, 9.493 moradores da cidade foram considerados curados.