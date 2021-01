Covid-19: Bariri recebe mais 310 doses de vacina

Imunização ocorrerá a partir desta quinta-feira, dia 28 – Divulgação

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) divulgou em sua página no Facebook que Bariri recebeu mais 310 doses da vacina contra a Covid-19. Ele estava acompanhado da diretora de Saúde, Marina Prearo.

A nova remessa é do imunizante Astrazeneca, do laboratório Fiocruz. Na semana passada o município recebeu 400 doses da CoronaCav, feita pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Desta vez serão vacinados os profissionais da saúde considerados “linha de frente” das instituições particulares.

A imunização terá início nesta quinta-feira, dia 29, das 7h às 17h para quem trabalham em farmácias, clínicas odontológicas, consultórios médicos, laboratórios, clínica de fisioterapia, ambulatórios de medicina do trabalho, clínica de fonoaudiologia, clínica de nutrição, entre outros

Quem for tomar a vacina precisa levar holerite ou carteira de trabalho (que comprove que esteja trabalhando na área), cartão do SUS e CPF.