Covid-19: Bariri irá aplicar vacina em supermercados

Imunização começa nesta segunda-feira (21) e vai até sábado (26)

A Diretoria Municipal de Saúde informa que nesta semana haverá aplicação do imunizante contra a Covid-19 em supermercados da cidade.

Poderão se vacinar adolescentes a partir de 12 anos, adultos e idosos que estiverem com suas doses em atraso.

É necessário levar RG, CPF, Cartão SUS, além do comprovante de vacinação, caso a pessoa já tenha tomado alguma dose.

Confira a programação:

21/2 (segunda-feira) – 17h às 20h – Supermercado Michelassi Loja 2 (Av. José Saltareli, 360 – Jardim Santa Clara)

22/2 (terça-feira) – 17h às 20h – Supermercado Pegorin (Av. Ten. Manoel Olegário da Costa, 200 – Vila Americana)

23/2 (quarta-feira) – 17h às 20h – Supermercado Ultraserve (R. José Bonifácio, 83 – Jardim Umuarama)

24/2 (quinta-feira) – 17h às 20h – Supermercado Aquilante Loja 3 (Av. Antônio Neif Júnior, 240 – Jardim Iguatemi)

25/2 (sexta-feira) – 17h às 20h – Supermercado Aquilante Loja 1 (Av. Vice-Prefeito Sérgio Forcin, 72 – Centro)

26/2 (sábado) – 9h às 14h – Supermercado Michelassi Loja 1 (R. Gonçalves Dias, 35 – Centro)