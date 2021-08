Covid-19: Bariri inicia vacinação de pessoas de 14 a 16 anos sem comorbidades

Imunização tem início na terça-feira e na quarta-feira, conforme a idade – Divulgação

O município de Bariri inicia nesta terça-feira, dia 31, no Clube da Melhor Idade, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 16 anos sem comorbidades.

Na quarta-feira, dia 1º, é a vez de quem tem 14 e 15 anos, também sem comorbidades.

O horário é das 7h às 17h. É preciso comparecer com RG, CPF e cartão do SUS.

Continuam a ser vacinados adolescentes com comorbidades ou com deficiência permanente grave, gestantes e puérperas sem comorbidades, além de pessoas de outras faixas etárias ainda não imunizadas.

Também é preciso ter atenção quem ainda não tomou a segunda dose. A data consta na carteira de vacinação.

A prefeitura pede que pessoas que forem se vacinar levem um quilo de alimento para pessoas carentes do município.