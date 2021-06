Covid-19: Bariri começa a vacinar com a Pfizer

Ao todo, foram aplicadas 16.510 doses no município – Divulgação

Nessa semana Bariri começou a vacinar pessoas contra a Covid-19 com a vacina Pfizer.

De acordo com o relatório de vacinação de terça-feira (15), foram aplicadas 124 doses do imunizante no município.

Ao todo, o Setor de Saúde aplicou 16.510 doses da vacina desde que os imunizantes começaram a ser utilizados, em janeiro deste ano.

Até o momento são 8.616 doses da Coronavac (4.376 primeiras doses e 4.240 segundas doses) e 7.770 da Astrazeneca (6.845 primeiras doses e 925 segundas doses).

Quem já tomou a primeira dose precisa verificar na carteirinha de vacinação quando será disponibilizada a segunda.